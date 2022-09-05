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Невролог Шахнович рассказал о причинах боли в спине

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Доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович рассказал о причинах боли в спине.
Невролог Шахнович рассказал о причинах боли в спине
  • Gettyimages.ru

«Боль возникает из-за того, что возникает отёк нервного корешка. Самая основная причина, когда развиваются боли в спине, — это нарушение осанки. Здесь нужна только гимнастика и в ряде случаев корректор осанки», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, боли в спине возникают и при протрузии межпозвоночных дисков.

Как считает Шахнович, если гимнастика не помогает, стоит обратиться к врачу.

«Кроме этого, боль в спине — это один из первых симптомов объёмных образований позвоночника и спинного мозга. Это тоже достаточно серьёзно», — добавил эксперт.

Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с URA.RU рассказал, что оливковое масло не способствует развитию атеросклеротических и сердечно-сосудистых заболеваний, в отличие от подсолнечного.

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