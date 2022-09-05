Мать погибшего на Ключевской сопке альпиниста рассказала об опыте сына в восхождениях
- РИА Новости
«Альпинизмом занимался, да. Несколько раз ходил», — сообщила она «Москве 24».
По словам женщины, у погибшего также остались отец, брат и сын.
Ранее сообщалось, что число погибших на Ключевском вулкане на Камчатке возросло до восьми.
Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.
Также Newinform сообщал, что вертолёт Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на Ключевской вулкан на отметку 1663 м.