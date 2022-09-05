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Мать погибшего на Ключевской сопке альпиниста рассказала об опыте сына в восхождениях

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Мать альпиниста из Москвы, погибшего на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, рассказала, что её сын Павел имел опыт восхождений.
Мать погибшего на Ключевской сопке альпиниста рассказала об опыте сына в восхождениях
  • РИА Новости

«Альпинизмом занимался, да. Несколько раз ходил», — сообщила она «Москве 24».

По словам женщины, у погибшего также остались отец, брат и сын.

Ранее сообщалось, что число погибших на Ключевском вулкане на Камчатке возросло до восьми.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Также Newinform сообщал, что вертолёт Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на Ключевской вулкан на отметку 1663 м.

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