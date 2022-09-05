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Детский психиатр Скавыш напомнил о недопустимости принуждения ребёнка к учёбе

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Детский психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Владимир Скавыш рассказал, что для того, чтобы увлечь ребёнка учёбой в школе, нужна позитивная мотивация.
Детский психиатр Скавыш напомнил о недопустимости принуждения ребёнка к учёбе
  • Gettyimages.ru

«Принуждать учиться или наказывать ребёнка нельзя. Возможна только позитивная мотивация, но не страх наказания. Из-под палки учить — нельзя, и лечить принудительно — нельзя», — отметил специалист в разговоре с РИАМО.

По его словам, мотивацию к обучению накануне начала учебного года создать нереально, особенно если летом и в предыдущие годы ребёнка к школе не готовили родители, психолог, логопед и другие специалисты.

Ранее врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова в беседе с URA.RU назвала режим дня самым главным для здоровья школьников.

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