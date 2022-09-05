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Политолог поддержал идею создания в России института регулирования норм украинского языка

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Полина Полетаева
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT прокомментировал предложение по созданию в России института регулирования норм украинского языка.
Политолог поддержал идею создания в России института регулирования норм украинского языка
  • AP
  • © Emilio Morenatti

По мнению политолога, это здравая инициатива.

«Действительно, сегодня украинский язык пытаются переделать таким образом, чтобы отдалить его от русского языка, который не является чужим для украинского народа»,— считает Мезюхо.

Он отметил, что несколько лет назад в украинский язык были введены феминитивы, а также прошли фонетические реформы, которые изуродовали классический украинский язык.

«Мы видим, что украинский язык искусственно пытаются исковеркать, чтобы доказать его некую самостоятельность от русского языка…Это делается для того, чтобы показать, что русский и украинский языки находятся в разных фонетических группах и якобы не имеют единого исторического корня», — пояснил политолог.

По его мнению, на территории России вполне могут работать центры, которые бы занимались проблемами изучения украинского языка.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил создать в России учреждение, регулирующее нормы украинского языка.

В обращении законодатель отметил, что русский и украинский языки сформировались на основе некогда общего древнерусского языка, чем и обусловлена их схожесть.

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