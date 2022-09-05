За сутки в России госпитализированы 1830 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 2239 пациентов с COVID-19.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего за сутки выявлено 41 690 случаев инфицирования COVID-19, накануне — 48 042.

При этом за 24 часа умерли 76 человек с коронавирусной инфекцией. Днём ранее скончались 87 пациентов.

Также за последние сутки выписаны 30 703 пациента. Накануне после выздоровления были выписаны 35 732 пациента.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге пройден пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Также профессор Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, в беседе с НСН рассказал о негативном влиянии смога на здоровье переболевших COVID-19.