За сутки в России госпитализированы 1830 человек с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Гришкин Денис
Об этом сообщили в оперативном штабе.
Всего за сутки выявлено 41 690 случаев инфицирования COVID-19, накануне — 48 042.
При этом за 24 часа умерли 76 человек с коронавирусной инфекцией. Днём ранее скончались 87 пациентов.
Также за последние сутки выписаны 30 703 пациента. Накануне после выздоровления были выписаны 35 732 пациента.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге пройден пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Также профессор Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, в беседе с НСН рассказал о негативном влиянии смога на здоровье переболевших COVID-19.