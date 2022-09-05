Москалькова заявила, что не получила ответ от ООН и ОБСЕ по морякам в Измаиле

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что пока не получила ответ на обращения в ООН и ОБСЕ по вопросу возвращения российских моряков из Измаила.

«К сожалению, сегодня я пока ответа от них не получила», — сказала она РИА Новости.

Москалькова отметила, что это уже не первое обращение в международные органы, что свидетельствует о снижении уровня международной защиты прав человека.

23 августа на Украине умер один из застрявших в порту российских моряков, 64-летний суперинтендант Юрий Редько. Мужчине резко стало плохо, его госпитализировали, но спасти не смогли.

Ранее RT рассказывал о нескольких десятках российских моряков, которые застряли на восьми судах в порту судостроительного завода Измаила. В начале февраля этого года эти суда пришли на Украину для ремонта. После начала спецоперации украинские пограничники запретили россиянам покидать порт и сходить на берег.