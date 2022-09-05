Попова заявила, что введения дополнительных COVID-ограничений в России не требуется
«Каких-либо дополнительных мер, ограничительных мер на сегодняшний день не требуется... Если мы не увидим нового варианта коронавируса, то скорее всего никаких других ограничительных мероприятий мы вводить не будем», — цитирует её РИА Новости.
Попова также отметила важность соблюдения уже введённых ограничений.
За сутки в России госпитализированы 2239 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 3849 пациентов с COVID-19.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики коронавируса.