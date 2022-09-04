За сутки в России госпитализированы 2239 человек с коронавирусом
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Об этом сообщили в оперативном штабе.
Всего за сутки выявлено 48 042 случая инфицирования COVID-19, умерли 87 человек с коронавирусной инфекцией.
Также за последние 24 часа выписаны 35 732 пациента.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики коронавируса.
Также профессор Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, в беседе с НСН рассказал о негативном влиянии смога на здоровье переболевших COVID-19.