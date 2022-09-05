военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Песков заявил, что тайфун «Хинамнор» не помешает участию Путина в работе ВЭФ

Короткая ссылка
Прошедший в Приморье тайфун «Хинамнор» не помешает участию президента России Владимира Путина в работе Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Судя по тому, что мы готовимся к взлёту, значит не помешает. Это уже не тайфун, это уже осколки этого тайфуна. Он уже прошел, как говорят метеорологи», — цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, глава государства прилетит во Владивосток поздно ночью.

Ранее стала известна полная деловая программа Восточного экономического форума.

На форуме запланировано более 90 деловых мероприятий. Ожидаются свыше 330 спикеров и модераторов.

После возвращения из Владивостока у президента России запланировано совещание по экономическим вопросам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить