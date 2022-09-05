Песков заявил, что тайфун «Хинамнор» не помешает участию Путина в работе ВЭФ

Прошедший в Приморье тайфун «Хинамнор» не помешает участию президента России Владимира Путина в работе Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Судя по тому, что мы готовимся к взлёту, значит не помешает. Это уже не тайфун, это уже осколки этого тайфуна. Он уже прошел, как говорят метеорологи», — цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, глава государства прилетит во Владивосток поздно ночью.

Ранее стала известна полная деловая программа Восточного экономического форума.

На форуме запланировано более 90 деловых мероприятий. Ожидаются свыше 330 спикеров и модераторов.

После возвращения из Владивостока у президента России запланировано совещание по экономическим вопросам.