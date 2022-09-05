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Песков: после визита во Владивосток Путин проведёт совещание по экономическим вопросам

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После возвращения из Владивостока у президента России Владимира Путина запланировано совещание по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«После возвращения уже из Владивостока у президента запланировано совещание по экономическим вопросам», — заявил Песков.

Ранее стала известна полная деловая программа Восточного экономического форума.

На форуме запланировано более 90 деловых мероприятий. Ожидаются свыше 330 спикеров и модераторов.

7 сентября состоится пленарная сессия, в которой вместе с Путиным примут участие премьер-министры Армении и Монголии Никол Пашинян и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, а также представители Китая и Мьянмы.

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