В Кремле назвали имена иностранных гостей на ВЭФ
- РИА Новости
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«Вместе с президентом России в ней примут участие председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства, главнокомандующий вооружёнными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Никол Воваевич Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что российский президент Владимир Путин проведёт с зарубежными лидерами двусторонние встречи.
Ранее стала известна полная деловая программа Восточного экономического форума.
На форуме запланировано более 90 деловых мероприятий. Ожидаются свыше 330 спикеров и модераторов.