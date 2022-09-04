В результате ДТП на Алтае погибли три человека

В результате ДТП с участием трёх автомобилей на Чуйском тракте в Алтайском крае погибли три человека, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Согласно предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение с автобусом ЛиАЗ и автомобилем Toyota Carib.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2110 и его пассажир — девушка 2002 г. р. — скончались на месте происшествия», — приводит РИА Новости сообщение.

Женщина — пассажир Toyota от полученных травм скончалась в больнице.

Водитель Toyota и ещё одна женщина получили травмы разной степени тяжести.

Ранее стало известно, что в результате столкновения бензовоза и машины скорой помощи в Ярославской области погибли три человека.