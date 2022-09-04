военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Суд арестовал устроившего нападение на отдел полиции в Ижевске

Короткая ссылка
Индустриальный районный суд Ижевска арестовал на два месяца мужчину, пытавшегося поджечь отдел полиции и ранившего двух полицейских.
Суд арестовал устроившего нападение на отдел полиции в Ижевске
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества Удмуртии.

«Учитывая характер инкриминируемого преступления (умышленное, особо тяжкое), сведения о личности обвиняемого, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный нанёс множество колото-резаных ран двоим полицейским.

Ранее сообщалось, что неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске и ранил двух сотрудников ППС при задержании.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на отдел полиции в Ижевске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить