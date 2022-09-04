Суд арестовал устроившего нападение на отдел полиции в Ижевске

Индустриальный районный суд Ижевска арестовал на два месяца мужчину, пытавшегося поджечь отдел полиции и ранившего двух полицейских.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества Удмуртии.

«Учитывая характер инкриминируемого преступления (умышленное, особо тяжкое), сведения о личности обвиняемого, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный нанёс множество колото-резаных ран двоим полицейским.

Ранее сообщалось, что неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске и ранил двух сотрудников ППС при задержании.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на отдел полиции в Ижевске.