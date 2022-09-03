Бастрыкин поставил на контроль расследование нападения на полицию в Ижевске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на отдел полиции в Ижевске.

«Председатель СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на отдел полиции в Удмуртской Республике», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Удмуртской Республике незамедлительно доложить о промежуточных результатах расследования.

По данным следствия, ночью 3 сентября подозреваемый в Ижевске пришёл к отделу полиции №2 и бросил бутылки с зажигательной смесью, после чего выхватил нож и ранил двух полицейских, одного из которых тяжело.

Ранее сообщалось, что неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске и ранил двух сотрудников ППС при задержании.