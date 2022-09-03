СК возбудил уголовное дело по факту нападения на отдел полиции в Ижевске

Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело по факту нападения на отдел полиции и ранения двух сотрудников в Ижевске.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — отмечается в заявлении.

По данным следствия, ночью 3 сентября подозреваемый в Ижевске пришёл к отделу полиции №2 и бросил бутылки с зажигательной смесью, после чего выхватил нож и ранил двух полицейских, одного из которых тяжело.

Нападавший при задержании был ранен, в настоящее время ему также оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске и ранил двух сотрудников ППС при задержании.