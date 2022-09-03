СК возбудил уголовное дело по факту нападения на отдел полиции в Ижевске
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — отмечается в заявлении.
По данным следствия, ночью 3 сентября подозреваемый в Ижевске пришёл к отделу полиции №2 и бросил бутылки с зажигательной смесью, после чего выхватил нож и ранил двух полицейских, одного из которых тяжело.
Нападавший при задержании был ранен, в настоящее время ему также оказывается медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске и ранил двух сотрудников ППС при задержании.