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Хинштейн: идея о штрафах за пропаганду ЛГБТ расширяет уже установленную ответственность

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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в беседе с ТАСС рассказал, что инициатива о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии «не ломает существующие конструкции» в законодательстве, а расширяет уже установленную ответственность.
Хинштейн: идея о штрафах за пропаганду ЛГБТ расширяет уже установленную ответственность
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В сегодняшней редакции КоАП указано, что такое пропаганда — смысл именно в том, что это формирование позитивного образа и равнозначности этих (нетрадиционных и традиционных. — RT) сексуальных отношений. Если этого нет, то тогда нет ответственности и проблем, классический пример — роман Набокова «Лолита», его невозможно признать пропагандой ЛГБТ и пропагандой педофилии», — сказал Хинштейн.

Перед вынесением на рассмотрение законопроекта Госдумой инициатива будет обсуждена на открытых общественных слушаниях, которые планируется провести в сентябре, отметил он.

Депутат добавил, что потребуется также понять, не выпадает ли что-то из юрисдикции документа.

«В частности, вижу: много идёт дискуссий относительно пропаганды так называемой трансгендерности — перемены пола. Будем обсуждать и это», — сказал он.

Для «настоящего искусства и литературы» инициатива угроз не представляет, добавил Хинштейн.

31 августа депутат заявил, что направил в правительство законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии.

Роскомнадзор поддержал законопроект.

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