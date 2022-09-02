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Рябков напомнил, что применение Россией ядерного оружия возможно лишь в ответ на агрессию

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире «Россия 24» напомнил, что российская военная доктрина исчерпывающе излагает сценарии, при которых теоретически возможно применение ядерного оружия.
Рябков напомнил, что применение Россией ядерного оружия возможно лишь в ответ на агрессию
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Эти сценарии сводятся к агрессии против России или её союзников с применением оружия массового уничтожения либо к агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства. Я напоминаю об этом вновь и вновь — у нас нет отклонения от этих позиций», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.

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