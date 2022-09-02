В России деятельность лжепсихологов могут ограничить законодательно

В России планируют разработать законопроект о психологической помощи, согласно которому оказывать услуги такого рода смогут лишь квалифицированные специалисты.

Подготовка законопроекта «О психологической помощи» возобновилась более шести лет назад, рассказал «Парламентской газете» декан факультета психологии МГУ, академик РАО Юрий Зинченко.

По его словам, актуальность такого документа обусловлена появлением большого количества лжеспециалистов, которые оказывают услуги по экстрасенсорике, целительству, магии или астрологии.

Как уточнил Зинченко, проект закона будет регулировать госполитику в отношении психологической помощи и даст госгарантии россиянам на получение профессиональных и качественных услуг.

В документе дадут чёткое определение помощи, объяснят, кто имеет право её оказывать, уточнят, чем психолог отличается от психиатра и прочее.

Ранее координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист, соавтор инициативы Валерия Рытвина в разговоре с НСН заявила, что профессии блогера нужно присвоить в России правовой статус.