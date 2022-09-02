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Доцент РЭУ Лебединская: стаж для пенсии могут подтвердить архивные записи с работы

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Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что стаж для пенсии можно подтвердить с помощью архивных записей с работы. Об этом сообщило агентство «Прайм».
Доцент РЭУ Лебединская: стаж для пенсии могут подтвердить архивные записи с работы
  • РИА Новости

Лебединская рассказала, что в случае отсутствия записи о стаже в трудовой книжке его могут подтвердить выписки из приказов, лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты, удостоверения, письменные трудовые договоры и т. д.

Также она отметила, что в случае недоступности архивных записей трудовой стаж может быть подтверждён коллегами.

Специалист уточнила, что периоды работы на предприятии можно установить на основании показаний не менее двух свидетелей, знающих этого гражданина по совместной работе в указанный период.

Ранее сообщалось, что в случае нехватки пенсионных коэффициентов самозанятые и работавшие за границей россияне могут купить себе стаж.

Также уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец в разговоре с Nation News рассказала, как российские семьи с детьми в возрасте от восьми до 17 лет с невысокими доходами смогут получить новую выплату от государства.

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