В ПФР рассказали о возможности части россиян купить себе стаж
По словам представителей фонда, взносы на пенсию формируют работодатели, но формировать пенсию могут также самозанятые и работавшие за границей.
Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на начало финансового года, и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения ПФР и ФСС.