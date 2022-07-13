В ПФР рассказали о возможности части россиян купить себе стаж

В случае нехватки пенсионных коэффициентов, самозанятые и работавшие за границей россияне могут «докупить стаж», сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отделение ПФР по Москве и Московской области.

По словам представителей фонда, взносы на пенсию формируют работодатели, но формировать пенсию могут также самозанятые и работавшие за границей.

Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на начало финансового года, и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения ПФР и ФСС.