Совфед одобрил закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования

Совет Федерации одобрил закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения ПФР и ФСС.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как поясняло правительство, реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства.

Новый социальный фонд заработает 1 января 2023 года, при этом переходный период может занять два года.

Ранее депутаты Государственной думы проголосовали в третьем и окончательном чтении за закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования.