Совфед одобрил закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости.
Как поясняло правительство, реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства.
Новый социальный фонд заработает 1 января 2023 года, при этом переходный период может занять два года.
Ранее депутаты Государственной думы проголосовали в третьем и окончательном чтении за закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования.