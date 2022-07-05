Госдума приняла закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования

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Депутаты Государственной думы проголосовали в третьем и окончательном чтении за закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования.
Госдума приняла закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. 

Документ предусматривает создание соответствующего фонда путём преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС).

В кабмине считают, что объединение функций двух фондов позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан, в том числе за счёт создания единых офисов клиентского обслуживания.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования появится уже в следующем году.

Позднее правительство России внесло в Госдуму законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

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