Госдума приняла закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Документ предусматривает создание соответствующего фонда путём преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС).
В кабмине считают, что объединение функций двух фондов позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан, в том числе за счёт создания единых офисов клиентского обслуживания.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования появится уже в следующем году.
Позднее правительство России внесло в Госдуму законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.