Мишустин рассказал о планах создания единого фонда пенсионного и социального страхования
- РИА Новости
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«Сегодня мы обсудим большой пакет документов, которые позволят объединить в одну структуру два государственных внебюджетных фонда — Пенсионный и Фонд социального страхования — и внести все необходимые для этого изменения в законы», — передаёт его слова ТАСС.
Он добавил, что единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования появится уже в следующем году.
На прошлой неделе Мишустин заявил, что правительство выделит почти 1,7 трлн рублей на пособия и пенсии.