Мишустин рассказал о планах создания единого фонда пенсионного и социального страхования

Правительство России обсудит пакет документов об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, заявил на заседании правительства премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Сегодня мы обсудим большой пакет документов, которые позволят объединить в одну структуру два государственных внебюджетных фонда — Пенсионный и Фонд социального страхования — и внести все необходимые для этого изменения в законы», — передаёт его слова ТАСС.

Он добавил, что единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования появится уже в следующем году.

На прошлой неделе Мишустин заявил, что правительство выделит почти 1,7 трлн рублей на пособия и пенсии.