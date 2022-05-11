Мишустин: около 1,7 трлн рублей выделят на пособия и пенсии

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит почти 1,7 трлн рублей Фонду обязательного медицинского страхования, Пенсионному фонду и Фонду социального страхования, чтобы обеспечить бесперебойное предоставление различных выплат.
Мишустин: около 1,7 трлн рублей выделят на пособия и пенсии
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Об этом он сказал на заседании кабмина.

«Чтобы компенсировать связанные с этим недополученные доходы, мы сегодня выделим почти 1 трлн 700 млрд рублей фондам обязательного медицинского, пенсионного и социального страхования... Все обязательства государства перед гражданами и дальше должны выполняться в полном объёме», — цитирует его РИА Новости.

Ранее правительство России представило президенту Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. 

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