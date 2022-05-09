Правительство представило Путину предложения о дополнительной индексации пенсий

Правительство России представило президенту Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту», — цитирует РИА Новости министра.

Он отметил, что рассматривается несколько вариантов параметров дополнительной индексации.

Ранее президент России в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России заявил о планах принять решения по индексации пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников в ближайшее время.