Правительство представило Путину предложения о дополнительной индексации пенсий
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«Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту», — цитирует РИА Новости министра.
Он отметил, что рассматривается несколько вариантов параметров дополнительной индексации.
Ранее президент России в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России заявил о планах принять решения по индексации пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников в ближайшее время.