Правительство представило Путину предложения о дополнительной индексации пенсий

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Правительство России представило президенту Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Правительство представило Путину предложения о дополнительной индексации пенсий
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту», — цитирует РИА Новости министра.

Он отметил, что рассматривается несколько вариантов параметров дополнительной индексации.

Ранее президент России в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России заявил о планах принять решения по индексации пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников в ближайшее время.

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