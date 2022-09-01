В Калининградской области попросили Путина предоставить свободные паромы из других регионов
- РИА Новости
Как отмечает ТАСС, свою просьбу во время рабочей встречи с российским лидером он объяснил тем, что на действующие суда образовались очереди в связи с ситуацией с ограничениями на сухопутный транзит грузов через Литву.
«Год мы начинали с двумя паромами на линии между Балтийском и Усть-Лугой, сейчас восемь судов ходит на линии. Но у нас уже образовались очереди на эти паромы, и поэтому хотел бы обратиться к вам с просьбой дать поручение Минтрансу. Есть свободные мощности, в том числе в Чёрном море, на других бассейнах, чтобы перебазировать сюда паромы и сухогрузы», — сказал Алиханов.
Ранее глава «Литовских железных дорог» Эгидиюс Лазаускас заявил, что компания получила предоплату в размере €2,5 млн за транзит грузов в Калининградскую область.