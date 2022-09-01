В Калининградской области попросили Путина предоставить свободные паромы из других регионов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов попросил президента России Владимира Путина дать поручение, чтобы свободные паромы из других регионов России перевели на рейсы до Калининграда.

Как отмечает ТАСС, свою просьбу во время рабочей встречи с российским лидером он объяснил тем, что на действующие суда образовались очереди в связи с ситуацией с ограничениями на сухопутный транзит грузов через Литву.

«Год мы начинали с двумя паромами на линии между Балтийском и Усть-Лугой, сейчас восемь судов ходит на линии. Но у нас уже образовались очереди на эти паромы, и поэтому хотел бы обратиться к вам с просьбой дать поручение Минтрансу. Есть свободные мощности, в том числе в Чёрном море, на других бассейнах, чтобы перебазировать сюда паромы и сухогрузы», — сказал Алиханов.

Ранее глава «Литовских железных дорог» Эгидиюс Лазаускас заявил, что компания получила предоплату в размере €2,5 млн за транзит грузов в Калининградскую область.