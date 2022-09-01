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В Калининградской области попросили Путина предоставить свободные паромы из других регионов

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов попросил президента России Владимира Путина дать поручение, чтобы свободные паромы из других регионов России перевели на рейсы до Калининграда.
В Калининградской области попросили Путина предоставить свободные паромы из других регионов
  • РИА Новости

Как отмечает ТАСС, свою просьбу во время рабочей встречи с российским лидером он объяснил тем, что на действующие суда образовались очереди в связи с ситуацией с ограничениями на сухопутный транзит грузов через Литву.

«Год мы начинали с двумя паромами на линии между Балтийском и Усть-Лугой, сейчас восемь судов ходит на линии. Но у нас уже образовались очереди на эти паромы, и поэтому хотел бы обратиться к вам с просьбой дать поручение Минтрансу. Есть свободные мощности, в том числе в Чёрном море, на других бассейнах, чтобы перебазировать сюда паромы и сухогрузы», — сказал Алиханов.

Ранее глава «Литовских железных дорог» Эгидиюс Лазаускас заявил, что компания получила предоплату в размере €2,5 млн за транзит грузов в Калининградскую область.

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