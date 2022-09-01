В Нижегородской области заявили о ликвидации лесного пожара в Воротынском районе
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram.
«Лесной пожар в Воротынском районе ликвидирован. Огромное спасибо всем, кто принял участие в борьбе с этой стихией», — указал Никитин.
По его словам, ситуация позволяет отменить режим ЧС.
«Но в ряде районов сохраняются 4-й и 5-й классы пожарной опасности, поэтому будет действовать режим повышенной готовности. Однако планируем разрешить охоту», — добавил губернатор.
18 августа в Нижегородской области ввели режим ЧС в связи с лесным пожаром.