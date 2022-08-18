В Нижегородской области ввели режим ЧС в связи с лесным пожаром
Об этом он написал в своём Telegram.
«Ввёл с сегодняшнего дня режим ЧС в Нижегородской области. Зона ЧС — городской округ Воротынский», — отметил губернатор.
По его словам, введение режима ЧС позволит предельно оперативно выделять финансы на привлечение дополнительных сил и средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации.
«В связи с режимом ЧС с завтрашнего дня вводим запрет на посещение лесов, в том числе на охоту, на территории всей области», — добавил Никитин.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов и приостановить сезон охоты из-за пожарной опасности.