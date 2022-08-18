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В Нижегородской области ввели режим ЧС в связи с лесным пожаром

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл режим ЧС в регионе в связи с лесным пожаром.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Ввёл с сегодняшнего дня режим ЧС в Нижегородской области. Зона ЧС — городской округ Воротынский», — отметил губернатор.

По его словам, введение режима ЧС позволит предельно оперативно выделять финансы на привлечение дополнительных сил и средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации. 

«В связи с режимом ЧС с завтрашнего дня вводим запрет на посещение лесов, в том числе на охоту, на территории всей области», — добавил Никитин.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов и приостановить сезон охоты из-за пожарной опасности.

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