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В Симферополе возбуждено дело по факту сбыта поддельных справок о вакцинации от COVID-19

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ФСБ пресекла в Симферополе деятельность группы медработников, которые наладили схему выдачи ложных сертификатов о вакцинации от COVID-19.
В Симферополе возбуждено дело по факту сбыта поддельных справок о вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом агентству «Крыминформ» сообщила официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

По её словам, один из членов группы осуществлял сбор документов и поиск лиц, желающих за денежное вознаграждение внести в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) данные о вакцинации от COVID-19 без фактического её проведения. Другой сотрудник вносил данные лиц в федеральный регистр вакцинированных.

Общее количество граждан, незаконно получивших сертификаты о вакцинации, составило более 3,5 тыс., сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным фактам возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что правоохранители пресекли незаконную деятельность двух сотрудников Центральной городской больницы Армянска в Крыму.

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