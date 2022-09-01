В Симферополе возбуждено дело по факту сбыта поддельных справок о вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом агентству «Крыминформ» сообщила официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.
По её словам, один из членов группы осуществлял сбор документов и поиск лиц, желающих за денежное вознаграждение внести в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) данные о вакцинации от COVID-19 без фактического её проведения. Другой сотрудник вносил данные лиц в федеральный регистр вакцинированных.
Общее количество граждан, незаконно получивших сертификаты о вакцинации, составило более 3,5 тыс., сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю.
По данным фактам возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что правоохранители пресекли незаконную деятельность двух сотрудников Центральной городской больницы Армянска в Крыму.