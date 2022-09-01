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Шойгу дал старт новому учебному году в ведомственных образовательных учреждениях

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Министр обороны России Сергей Шойгу дал старт новому учебному году в ведомственных образовательных учреждениях.
Шойгу дал старт новому учебному году в ведомственных образовательных учреждениях
  • РИА Новости

«В соответствии с решением президента Российской Федерации с этого учебного года каждая неделя начинается с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна России. К торжественной церемонии поднятия флага приступить», — заявил Шойгу, выступая на торжественном мероприятии в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище.

Как отметил министр, к занятиям в образовательных организациях Минобороны приступают свыше 2,5 тыс. слушателей и более 61 тыс. курсантов, а также почти 7 тыс. иностранных военнослужащих из 69 государств и около 16 тыс. воспитанников довузовских учебных заведений.

Кроме того, новый учебный год наступил для более чем 63 тыс. студентов военных учебных центров при гражданских вузах.

Также Шойгу анонсировал коррективы в программах военных вузов с учётом опыта боевых действий.

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