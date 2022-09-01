Шойгу анонсировал коррективы в программах военных вузов с учётом опыта боевых действий

Глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал коррективы в программах военных вузов с учётом приобретённого в боевых действиях опыта.

«Следует учитывать особенности новых способов ведения боевых действий, применения противником перспективных средств поражения, разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и управления. Для этого в вузах внесены коррективы в программы обучения», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, уже создана современная учебно-материальная база, а преподаватели специальных дисциплин прошли стажировку в войсках.

Российский президент Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2022» ранее рассказал о больших перспективах в подготовке иностранных военных в России.

Также Путин на открытии форума заявил, что военные России и Донбасса с честью выполняют свой долг в ходе спецоперации и чётко выполняют все поставленные задачи.