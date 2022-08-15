Путин рассказал о больших перспективах в подготовке иностранных военных в России

Российский президент Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал о больших перспективах в подготовке иностранных военных в России.

«Большие перспективы видим и в подготовке иностранных военнослужащих, в повышении их квалификации», — сказал президент.

Он отметил, что тысячи военных профессионалов из разных государств мира гордятся тем, что военные вузы и академии России стали для них альма-матер.

По словам главы государства, Россия будет и впредь «энергично работать в этом важном направлении».

Также Путин на открытии форума заявил, что военные России и Донбасса с честью выполняют свой долг в ходе спецоперации и чётко выполняют все поставленные задачи.

RT вёл трансляцию выступления главы государства.