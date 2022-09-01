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В Ленобласти возобновила работу фабрика IKEA

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Органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов сообщил о возобновлении работы фабрики IKEA в Тихвине, остальные заводы заработают 5 сентября.
В Ленобласти возобновила работу фабрика IKEA
  • РИА Новости

«Тихвин вышел 1 сентября, 5-го числа выйдут Вятка и Новгород. 500 оставшихся сотрудников будут работать в две смены: неделю работают, неделя — простой», — рассказал он в интервью ТАСС.

Илларионов уточнил, что название фабрики и директор остались прежними.

По данным профсоюза, в сентябре начнётся предпродажная подготовка  предприятия.

16 августа IKEA приняла решение о ликвидации своей российской дочерней компании — ООО «Икеа Дом».

В июне IKEA объявила о сокращении бизнеса в России — сообщалось, что шведский мебельный гигант продаст четыре фабрики и оптимизирует штат сотрудников.

По словам источника ТАСС, близкого к компании, IKEA не ищет покупателя бизнеса в России и намерена вновь открыть магазины и склады в стране в течение ближайших двух лет.

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