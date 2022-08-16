Основанная в Швеции группа IKEA приняла решение о ликвидации своей российской дочерней компании ООО «Икеа Дом».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение на федресурсе.

«Принято решение о ликвидации ООО «Икеа Дом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев.

Ранее в IKEA сообщили о завершении онлайн-продажи товаров в России.

В июне IKEA объявила о сокращении бизнеса в России — сообщалось, что шведский мебельный гигант продаст четыре фабрики и оптимизирует штат сотрудников.