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IKEA приняла решение о ликвидации своей российской дочерней компании

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Основанная в Швеции группа IKEA приняла решение о ликвидации своей российской дочерней компании ООО «Икеа Дом».
IKEA приняла решение о ликвидации своей российской дочерней компании
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение на федресурсе.

«Принято решение о ликвидации ООО «Икеа Дом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев. 

Ранее в IKEA сообщили о завершении онлайн-продажи товаров в России.

В июне IKEA объявила о сокращении бизнеса в России — сообщалось, что шведский мебельный гигант продаст четыре фабрики и оптимизирует штат сотрудников.

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