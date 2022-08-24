ТАСС: IKEA намерена в будущем вернуться на российский рынок

Компания IKEA не ищет покупателя бизнеса в России и намерена вновь открыть магазины и склады в стране в течение ближайших двух лет, рассказал ТАСС источник, близкий к компании.

По его словам, шведская компания «никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах».

«Ретейлер планирует вернуться в Россию самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления», — отметил он.

Собеседник агентства добавил, что принадлежащие компании магазины будут закрыты, однако около 700 сотрудников IKEA продолжат свою работу в офисе.

16 августа IKEA приняла решение о ликвидации своей российской дочерней компании — ООО «Икеа Дом».

В июне IKEA объявила о сокращении бизнеса в России — сообщалось, что шведский мебельный гигант продаст четыре фабрики и оптимизирует штат сотрудников.