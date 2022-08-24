ТАСС: IKEA намерена в будущем вернуться на российский рынок
- РИА Новости
По его словам, шведская компания «никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах».
«Ретейлер планирует вернуться в Россию самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления», — отметил он.
Собеседник агентства добавил, что принадлежащие компании магазины будут закрыты, однако около 700 сотрудников IKEA продолжат свою работу в офисе.
16 августа IKEA приняла решение о ликвидации своей российской дочерней компании — ООО «Икеа Дом».
В июне IKEA объявила о сокращении бизнеса в России — сообщалось, что шведский мебельный гигант продаст четыре фабрики и оптимизирует штат сотрудников.