В ВОЗ допустили появление дальнейших мутаций коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович прокомментировала текущую ситуацию с коронавирусом в мире.

«В настоящее время штамм «омикрон» продолжает оставаться преобладающим вариантом во всём мире. Ожидается дальнейшая эволюция вируса и появление новых его вариантов, включая «вызывающих обеспокоенность». Однако траектория этой эволюции остаётся неопределённой, и характеристики будущих вариантов пока нельзя предсказать», — заявила Вуйнович «Российской газете».

На этом фоне странам следует рассмотреть возможность совместного введения вакцин против сезонного гриппа и COVID-19 осенью и в преддверии зимы, заключила представитель ВОЗ.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.