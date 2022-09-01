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В ВОЗ допустили появление дальнейших мутаций коронавируса

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович прокомментировала текущую ситуацию с коронавирусом в мире.
В ВОЗ допустили появление дальнейших мутаций коронавируса
  • РИА Новости

«В настоящее время штамм «омикрон» продолжает оставаться преобладающим вариантом во всём мире. Ожидается дальнейшая эволюция вируса и появление новых его вариантов, включая «вызывающих обеспокоенность». Однако траектория этой эволюции остаётся неопределённой, и характеристики будущих вариантов пока нельзя предсказать», — заявила Вуйнович «Российской газете».

На этом фоне странам следует рассмотреть возможность совместного введения вакцин против сезонного гриппа и COVID-19 осенью и в преддверии зимы, заключила представитель ВОЗ.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

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