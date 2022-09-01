Автоэксперт Моржаретто рассказал о влиянии новых правил техосмотра на водителей

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал изменения правил техосмотра, которые вступили в силу с 1 сентября.

«Во время проведения техосмотра не будут проверять наличие аптечки, знака аварийной остановки, огнетушителя, но при этом ПДД требуют их иметь в автомобиле всегда и за это даже предусмотрен штраф», — напомнил специалист.

Также не будет контролироваться падение капель масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта, добавил он.

«Теперь не требуется специальный прибор, с помощью которого замеряли уровень шума в децибелах, но оператор ТО обязан, если шум превышен, посмотреть, как работает выхлопная система, и, если там есть проблемы, соответственно, автомобиль техосмотр не пройдёт», — объяснил автоэксперт.

По его словам, такие изменения носят «чисто формальный» характер.

Собеседник RT допустил, что будет «меньше поводов для придирок».

Ранее стало известно о том, что с 1 сентября в России при техосмотре не будут проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

Также у грузовых автомобилей не будут проверять наличие противооткатных упоров.