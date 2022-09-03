Специалисты дали советы по безопасной дезинфекции смартфона

Специалисты Денис Кувиков и Руслан Пермяков дали в беседе с RT рекомендации, как правильно и безопасно проводить дезинфекцию своего смартфона.

«Эпидемия коронавируса уже приучила людей тщательно мыть руки после посещения общественных мест и меньше трогать руками лицо, а также носить с собой санитайзеры. Однако далеко не все помнят, что дезинфицировать нужно в том числе и свои гаджеты, например смартфон. Коронавирус может прожить на металле, стекле, керамике и пластике несколько дней», — напомнил директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

Лучше всего обрабатывать смартфон при помощи изопропилового спирта, объяснил он.

«Этанол и перекись водорода можно иметь в виду как запасной, но нежелательный вариант — при частом использовании они могут испортить олеофобное покрытие экрана», — подчеркнул собеседник RT.

В свою очередь, заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков в качестве дополнительного варианта обработки посоветовал приобрести специальный стерилизационный бокс.

«Сейчас они доступны в интернет-магазинах. Пара часов в таком кейсе тоже может помочь... Что касается чехла на смартфоне, то его надо периодически снимать и очищать от проникающей в него пыли. С точки зрения безопасности (во всех смыслах), гигиены, общественного покоя, а также в случае разговоров за рулём лучше пользоваться гарнитурой. Её также надо чистить 70%-ным раствором изопропилового спирта», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор для снижения рисков заболевания коронавирусом рекомендует гражданам из групп риска надевать маски в людных местах.