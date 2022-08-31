Для поликлиник Москвы закупили почти 1000 цифровых электрокардиографов

Для взрослых поликлиник Москвы закупили почти 1000 цифровых электрокардиографов.

Об этом сообщает НСН.

«Мы завершили внедрение сервисов искусственного интеллекта для расшифровки электрокардиограмм во всех взрослых поликлиниках. Для эффективной работы новой технологии заменили старые аналоговые электрокардиографы на современные цифровые — закупили почти тысячу новых аппаратов», — заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в дальнейшем планируется использовать ИИ и для расшифровки результатов суточного мониторирования сердца.

«Все новые цифровые устройства будут подключены к единой цифровой платформе здравоохранения и позволят передавать результаты ЭКГ напрямую в систему, где умные алгоритмы будут проводить расшифровку полученных данных и формировать заключение», — уточнила Ракова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в поликлиниках Московской области стартовала вакцинация против гриппа.