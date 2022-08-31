ФСБ предостерегла студента в Петербурге от контактов с украинскими спецслужбами

Федеральная служба безопасности объявила предостережение студенту в Санкт-Петербурге, который искал контактов с украинскими спецслужбами.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Отмечается, что данный гражданин является студентом военной кафедры одного из санкт-петербургских вузов и имеет допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

При этом он пытался установить контакты с представителями украинских спецслужб для оказания помощи иностранному государству.

В сообщении говорится, что ФСБ располагает информацией о связи студента с представителем СБУ «для последующего оказания финансовой и иной помощи» одному из украинских военизированных объединений.

Гражданину объявили официальное предостережение, поскольку его действия создают условия для совершения преступления по ст. 275 УК России «Госизмена».

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Александра Неруша за попытку передать за границу сырьё или сведения, необходимые для создания оружия массового поражения.