В Москве арестован фигурант дела, касающегося производства оружия массового поражения

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина за попытку передать за границу сырьё или сведения, необходимые для создания оружия массового поражения.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, Александр Неруша арестован до 21 октября.

Статья, по которой он подозревается, вводит ответственность за передачу из России сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы получил ходатайство о продлении ареста новому фигуранту дела о госзимене, россиянину по фамилии Титов.