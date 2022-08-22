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В Москве арестован фигурант дела, касающегося производства оружия массового поражения

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Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина за попытку передать за границу сырьё или сведения, необходимые для создания оружия массового поражения.
В Москве арестован фигурант дела, касающегося производства оружия массового поражения
  • РИА Новости

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, Александр Неруша арестован до 21 октября.

Статья, по которой он подозревается, вводит ответственность за передачу из России сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы получил ходатайство о продлении ареста новому фигуранту дела о госзимене, россиянину по фамилии Титов.

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