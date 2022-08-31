На ВДНХ проведут познавательные мероприятия в честь Дня знаний

В День знаний, 1 сентября, на ВДНХ для школьников проведут различные экскурсии и занятия.

Об этом сообщает НТВ.

Так, в центре «Космонавтика и авиация» можно будет увидеть аппарат пилотируемого корабля «Союз ТМА-10М», который посадили на Землю в марте 2014 года.

В павильоне №31 «Геология» проведут экскурсии по выставке «12 признаков живого», где представлены минералы, чучела животных, раковины моллюсков, восковые муляжи редких сортов овощей и фруктов.

Кроме того, в музее «Слова» пройдёт интерактивная экскурсия-квест «Кирилл и Мефодий: миссия выполнима».

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.