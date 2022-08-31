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В честь Дня знаний Общественное телевидение России проведёт акцию «Мой класс»

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В честь Дня знаний 1 сентября Общественное телевидение России (ОТР) проведёт акцию «Мой класс», в ходе которой покажет, как начинается новый учебный год в разных регионах страны.
В честь Дня знаний Общественное телевидение России проведёт акцию «Мой класс»
  • РИА Новости

Как сообщает ОТР, принять участие в этой акции может любой желающий, прислав яркие и трогательные фото с торжественных линеек и первых уроков.

1 сентября в эфире программы «ОТРажение» и 3 сентября в программе «ОТРажение. Детям» покажут самые интересные кадры.

Фотографии и видеосюжеты можно отправлять через мобильное приложение.

Ранее врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова в беседе с URA.RU назвала режим дня главным фактором в вопросе здоровья школьников.

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