военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Корма и средства по уходу за питомцами стали самой большой статьёй расходов на животных у россиян

Короткая ссылка
Согласно результатам исследования сервиса «Работа.ру», главная статья расходов на домашних животных у россиян — корма и средства по уходу за ними.
Корма и средства по уходу за питомцами стали самой большой статьёй расходов на животных у россиян
  • РИА Новости

Как сообщает Life.ru, на эти цели хозяева направляют 83% всех трат на любимцев.

26% опрошенных расходуют деньги на наблюдение и лечение питомцев у ветеринара, а каждый пятый хозяин — на лекарства и витамины для них.

Кроме того, 9% респондентов к значительным расходам относят покупку специальных аксессуаров для животных, а 5% — оплату специалистов по уходу за животными: грумеров, выгульщиков и т. п.

Ранее в беседе с «Радио 1» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский дал советы по защите собак от жары.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить