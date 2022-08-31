Корма и средства по уходу за питомцами стали самой большой статьёй расходов на животных у россиян

Согласно результатам исследования сервиса «Работа.ру», главная статья расходов на домашних животных у россиян — корма и средства по уходу за ними.

Как сообщает Life.ru, на эти цели хозяева направляют 83% всех трат на любимцев.

26% опрошенных расходуют деньги на наблюдение и лечение питомцев у ветеринара, а каждый пятый хозяин — на лекарства и витамины для них.

Кроме того, 9% респондентов к значительным расходам относят покупку специальных аксессуаров для животных, а 5% — оплату специалистов по уходу за животными: грумеров, выгульщиков и т. п.

Ранее в беседе с «Радио 1» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский дал советы по защите собак от жары.