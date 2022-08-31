В России начались испытания новейшего бронеавтомобиля для сил спецназа
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главного конструктора предприятия Игоря Зараховича.
«Сейчас она проходит испытания. Пока очень хорошо себя показывает», — сказал он.
Он рассказал, что бронемашина пока не принята на вооружение.
Ранее концерн «Уралвагонзавод» приступил к производству первой опытно-промышленной партии нового самоходного артиллерийского орудия 2С43 «Мальва».
До этого в России завершились государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25.