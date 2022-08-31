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В России начались испытания новейшего бронеавтомобиля для сил спецназа

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В России начались испытания новейшего бронеавтомобиля для сил спецназа К-4386 ЗА-СпН, который разработан АО «Ремдизель».
В России начались испытания новейшего бронеавтомобиля для сил спецназа
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главного конструктора предприятия Игоря Зараховича.

«Сейчас она проходит испытания. Пока очень хорошо себя показывает», — сказал он. 

Он рассказал, что бронемашина пока не принята на вооружение.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» приступил к производству первой опытно-промышленной партии нового самоходного артиллерийского орудия 2С43 «Мальва».

До этого в России завершились государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25.

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