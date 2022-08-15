военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В России начали производство первой партии новейшего самоходного орудия «Мальва»

Короткая ссылка
Концерн «Уралвагонзавод» приступил к производству первой опытно-промышленной партии нового самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С43 «Мальва».

«Опытный образец доработан и представлен на государственные испытания Минобороны, планируемый срок завершения которых — конец 2022 года. Одновременно с проведением испытаний начато изготовление опытно-промышленной партии нового САО», — сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

Отмечается, что орудие соответствует требованиям ТТХ в 2021 году — подтверждение было получено в рамках испытаний по программе главного конструктора.

Ранее в Ижевске студентку ИжГТУ Дарью Корепанову наградили медалью Российской академии наук (РАН) за работу «Внутренняя баллистика гладкоствольных орудий». Такую награду ранее не получал ни один студент из Удмуртии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить