В России начали производство первой партии новейшего самоходного орудия «Мальва»

Концерн «Уралвагонзавод» приступил к производству первой опытно-промышленной партии нового самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С43 «Мальва».

«Опытный образец доработан и представлен на государственные испытания Минобороны, планируемый срок завершения которых — конец 2022 года. Одновременно с проведением испытаний начато изготовление опытно-промышленной партии нового САО», — сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

Отмечается, что орудие соответствует требованиям ТТХ в 2021 году — подтверждение было получено в рамках испытаний по программе главного конструктора.

Ранее в Ижевске студентку ИжГТУ Дарью Корепанову наградили медалью Российской академии наук (РАН) за работу «Внутренняя баллистика гладкоствольных орудий». Такую награду ранее не получал ни один студент из Удмуртии.