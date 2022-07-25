Медаль РАН впервые вручили студентке из Удмуртии за работу по баллистике

В Ижевске студентку ИжГТУ Дарью Корепанову наградили медалью Российской академии наук (РАН) за работу «Внутренняя баллистика гладкоствольных орудий». Такую награду ранее не получал ни один студент из Удмуртии.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Отмечается, что в 2022 году Корепанова закончила пятый курс Машиностроительного факультета. Девушка проходила обучение по специальности «проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов».

В 2021 году она представляла университет на конкурсе на соискание медали РАН для студентов.

По итогам конкурса ей присудили медаль РАН за работу «Внутренняя баллистика гладкоствольных орудий».

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что студенческую олимпиаду «Я — профессионал» дополнят новыми дисциплинами.