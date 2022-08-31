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Сенатор Гумерова заявила о важности подготовки востребованных экономикой и бизнесом кадров

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Ангелина Шурпина
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT прокомментировала предложение организовать проверку перечня специальностей высшего образования и перевести некоторые направления в разряд среднего профессионального звена.
Сенатор Гумерова заявила о важности подготовки востребованных экономикой и бизнесом кадров
  • РИА Новости

По словам сенатора, главная задача любого учебного заведения, вне зависимости от уровня образования, — готовить кадры, которые «востребованы экономикой нашей страны».

«Нужно не просто проверить перечень специальностей, мы должны слышать, что сегодня нужно бизнесу, что сегодня нужно реальному сектору экономики, регионам и соответствуют ли те возможности, которые сегодня есть, для подготовки именно таких кадров», — объяснила Гумерова.

Она также напомнила, что сегодня «максимально увеличивается количество бюджетных мест».

«С другой стороны, если комплексно посмотреть на систему, совершенству нет предела. На наш взгляд, оптимальным решением была бы цифровая платформа, куда бы все запросы стекались. И отталкивались не просто от возможностей конкретного вуза и субъекта, но в первую очередь от потребностей экономики», —  заключила собеседница RT.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил организовать проверку перечня специальностей высшего образования.

По его мнению, некоторые направления можно перевести в разряд среднего профессионального звена.

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