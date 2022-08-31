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Историк Шаповалов заявил, что Горбачёв пришёл к власти в самый кризисный для страны период

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Ангелина Шурпина
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил в беседе с RT, что Михаил Горбачёв пришёл к власти «в самый кризисный и драматический для страны период».
Историк Шаповалов заявил, что Горбачёв пришёл к власти в самый кризисный для страны период
  • РИА Новости

«Михаил Сергеевич Горбачёв — первый и последний президент СССР. Историческая фигура, важная не только для России, но и для всего мира. Он пришёл к власти в самый кризисный и драматический для страны период»,— рассказал эксперт.

По его словам, результаты деятельности Горбачёва «сложные, противоречивые и неоднозначные».

«С одной стороны, мы обязаны Михаилу Сергеевичу демократизацией и обретением свободы слова, совести, передвижения, отказом от догматического мышления, введением политических и гражданских свобод», — заявил политолог.

С другой стороны, как напомнил специалист, на чаше весов — те ошибки и просчёты, которые привели к распаду Советского Союза, серьёзным экономическим, политическим, геополитическим потрясениям и в России, и на постсоветском пространстве.

Он также отметил, что Горбачёва отличала «политическая наивность и близорукость».

«Горбачёв мечтал о мире и дружбе народов, но не видел реальные цели и замыслы наших геополитических противников, которые стремились подчинить себе мир и расширить НАТО до границ с Россией», — подчеркнул историк.

О смерти бывшего президента СССР Михаила Горбачёва стало известно 30 августа.

Он скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.

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