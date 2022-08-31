«Я защищал Союз до последнего патрона. Но не справился»: скончался бывший президент СССР Михаил Горбачёв

На 92-м году жизни скончался экс-президент СССР Михаил Горбачёв. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни, сообщили в ЦКБ. Бывшего главу государства похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой, дату его похорон определит семья. Годы правления Горбачёва запомнились социально-экономическими реформами, которые современники оценивают неоднозначно. Он проводил политику гласности, при нём состоялись первые конкурентные выборы, а страна сблизилась с западными государствами. Однако в то же время усилились кризисные явления, которые привели к внутренним конфликтам и последующему развалу Советского Союза.

На 92-м году жизни скончался бывший президент СССР Михаил Горбачёв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральную клиническую больницу.

«Сегодня вечером после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачёв», — сказали журналистам в ЦКБ.

В последнее время он находился в больнице, сообщает агентство со ссылкой на источник:

«Он уже почти всё последнее время проводил в палате в больнице, где ему оказывали паллиативную помощь».

Как сообщает ТАСС, бывшего президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище.

«Михаила Сергеевича похоронят, как он завещал: рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище», — рассказал источник, знакомый с пожеланиями близких экс-президента.

В «Горбачёв-Фонде» подтвердили РИА Новости, что экс-президента похоронят на Новодевичьем кладбище. Дату похорон определит семья.

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачёва, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Утром Путин направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким.

Михаил Горбачёв родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Красногвардейского района Северо-Кавказского края (ныне — Ставропольский край) в крестьянской семье. Его отец был механизатором на машинно-тракторной станции, мать всю жизнь проработала в колхозе.

Сам Горбачёв совмещал учёбу в школе с работой помощником комбайнёра, тогда же стал кандидатом в члены КПСС. За успехи в работе был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Окончив школу с серебряной медалью, он без экзаменов поступил на юридический факультет Московского государственного университета, который окончил в 1955 году с отличием. Во время учёбы он вступил в КПСС. В 1967 году Горбачёв заочно окончил экономический факультет Ставропольского сельскохозяйственного института.

После получения диплома Горбачёва направили на службу в прокуратуру, но вскоре он перевёлся на комсомольскую работу. В 1956 году он стал секретарём Ставропольского горкома ВЛКСМ, а затем — вторым и первым секретарём Ставропольского крайкома комсомола. В 1966-м возглавил Ставропольский горком, а четыре года спустя — Ставропольский крайком КПСС.

Ранее, в 1961 году, Горбачёв был избран делегатом XXII съезда КПСС. Позднее избирался делегатом XXIV (1971 год) и последующих съездов партии вплоть до 1990 года. В 1978 году он был избран секретарём ЦК КПСС по сельскому хозяйству, а спустя два года вошёл в состав политбюро.

На пост генерального секретаря ЦК КПСС Горбачёв в 1985 году был избран после смерти Константина Черненко.

Тогда же Горбачёв приступил к реализации реформ, которые до сих пор неоднозначно воспринимаются в обществе. Он объявил курс на «ускорение социально-экономического развития», проведение политики гласности и «новое мышление» во внешней политике. При нём изменилась система выборов: впервые появились независимые от КПСС кандидаты. Первые в стране конкурентные выборы прошли в 1989 году.

С 1986 года была легализована частная коммерческая деятельность, началась приватизация.

Во внешней политике произошло сближение со странами Запада. Он провёл ряд встреч с президентами США Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем — старшим. Оба высоко оценивали деятельность политика.

«Я считаю, что президент Горбачёв отличается от предыдущих советских лидеров. Я думаю, что он знает некоторые недостатки своего общества и пытается их исправить», — говорил Рейган в 1989 году.

«Нужно признать, что президент Горбачёв добился поразительных вещей, целями его политики гласности, перестройки и демократизации являются свобода, демократия и экономическая свобода», — отмечал Джордж Буш — старший.

Генсек принял решение о выводе советских войск из Афганистана и из стран государств Восточной Европы, при нём был подписаны соглашения по сокращению ядерных и обычных вооружений. К власти в восточноевропейских государствах пришли прозападные силы. В 1990 году при участии Горбачёва ГДР присоединилась к ФРГ.

На фоне реформ в стране стали усиливаться кризисные явления. Начался «парад суверенитетов», когда верховные советы союзных республик принимали решения о праве на самоопределение.

Подписание нового Союзного договора должно было произойти в августе 1991 года. Группа высших должностных лиц страны во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым требовала от Горбачёва прекратить реорганизацию Советского Союза.

19 августа 1991 года противники реорганизации СССР создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР, объявив чрезвычайное положение. Они ввели в Москву войска. Сам Горбачёв находился в крымской резиденции в Форосе.

После провала переворота Горбачёв вернулся к власти, но его позиции значительно ослабли. 8 декабря главы РСФСР, БССР и УССР подписали Беловежские соглашения о прекращении существования СССР. 25 декабря Горбачёв объявил о своей отставке с поста президента СССР.

После ухода с поста главы государства Горбачёв участвовал в выборах президента России в 1996 году, но набрал всего 0,51% голосов избирателей.

Оценка деятельности

Современники Горбачёва неоднозначно оценивали его деятельность на посту президента СССР.

«Я очень высоко оцениваю первую фазу его деятельности, в 1985—1986 годах, в начале перестройки, — говорил о нём первый президент России Борис Ельцин. — Он очень много сделал для демократии как во внутреннем, так и во внешнеполитическом плане. Может быть, если бы не было Горбачёва, то это сделал бы кто-нибудь другой. И тем не менее важность его роли и работы очевидна».

Тем не менее Ельцин считал, что начиная с 1987 года Горбачёв «совершил массу ошибок», «действовал полумерами».

Председатель Совета министров СССР Николай Рыжков отмечал, что действия Горбачёва привели к развалу Советского Союза.

«Ситуация сложилась такая, что он своими действиями — публикациями и прочим — к этому привёл. А вначале, когда он только начал проповедовать, он мог сохранить Союз. Первую половину его деятельности при всех его недостатках мы были довольны тем, что он новый человек — сколько же можно старых», — говорил он.

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«Неумело выпустив джинна из бутылки, Горбачёв не удержал в своих руках положение в партии и стране. Он вынужден был сдавать одну позицию за другой», — так говорил о Горбачёве руководитель его аппарата Валерий Болдин.

А вот как в интервью RT оценил свою роль в распаде СССР сам Горбачёв:

«То, что я делал, — защищал Союз до последнего патрона. Но я же не справился».